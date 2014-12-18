Верстальщик

Необходимо сверстать и настроить сайт под CMS Joomla для компании по продаже отделочных материалов. Макеты дизайна приложены. В заявках просьба указывать срок и стоимость выполнения работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимые навыки
опыт верстки от 1.5-х лет, наличие завершенных проектов;
отличные знания DHTML/CSS, web стандартов, желательно знание Javascript/jQuery (CoffeeScript);
опыт работы с шаблонизаторами; опыт работы в комманде (багтрекер, система контроля версий, совместная работа с кодом);
знакомство с первичной sеo-оптимизацией;
опыт в web дизайне, чувство стиля.
Будет плюсом
опыт разработки на одном из скриптовых языков (python, php, ruby);
работа с SASS (LESS);
БЭМ, верстка АНБ.
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