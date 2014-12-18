Доработка вёрстки HTML

$350
HTML-версткаЗакрыт23 заявки325 просмотров
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Требуется доверстать отсутствующие страницы и внести изменения в имеющиеся.

Добавить элементы, поправить баги, cделать все адаптивно под мобильные(именно адаптивно чтобы элементы переносились)

страницу первую нужно выполнить сегодня далее сроки обсудим, оплата по этапно по факту готовности каждой из страниц, бюджет 350$ страниц 7. пишите ваши скайпы

HTML
9 лет назад
virtualsofte
Андрей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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