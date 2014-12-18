Изменил футер в html

Макет сайта - https://cloclo18.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/b74000af6d4c/1.jpg?x-email=undefined . Будут еще две внутренние страницы - с небольшими изменениями. От исполнителя требуется грамотный подход к делу - если это кнопка или форма - то верстать так, чтобы ресайзилось в зависимости от ширины\высоты ...