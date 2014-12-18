Изменил футер в html

качественная верстка сайтов. лендингов пишите какие сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется изменить подвал в html верстке.
То что есть в данный момент http://joxi.ru/DrlO4KgtyXZwAP
Что нужно сделать http://prntscr.com/5hwm7l
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