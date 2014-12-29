Сверстать сайт с psd исходника

Поведение адаптивной верстки должно быть как тут http://box2box.ru/, в идеале надо взять ее за основу и изменить внешний вид согласно макету. Исходник быдет предоставлен в adobe illustrator Жду предложение по срокам и стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макет сайта - https://cloclo18.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/b74000af6d4c/1.jpg?x-email=undefined .
Будут еще две внутренние страницы - с небольшими изменениями.
От исполнителя требуется грамотный подход к делу - если это кнопка или форма - то верстать так,
чтобы ресайзилось в зависимости от ширины\высоты контента, а не тупо фоновые картинки вставлять.
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