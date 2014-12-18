Исправить верстку на сайте (ucoz)

Нужно срочно сверстать ИМ. 7 страниц. Срок два дня. Адаптивная верстка.
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Исправить ошибки в коде сайта на ucoz
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