Wordpress вывод записей плитками (сеткой)

Есть сайт - www.du(k)on.by С фиксированной версткой в 1040px, нужно переделать ее в резину, с минимальным значением 1040, максимальным - 1600px. Свой размер меняет только контентная область, размер сайдбара остается таким же, как и был. Элементы в ...