Верстка и программинг модх

$50
HTML-версткаЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Нужно сделать адаптированную верстку, приделать пару модулей, так же настроить корректную работу ЛК подробное тз скину выбранному исполнителю оставляйте ваши заявки.

9 лет назад
dmitri-zakazcik
Дмитрий 
36 летИталия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Helennikd
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
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