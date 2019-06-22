Логотип и фавикон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок432 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно сделать логотип и фавикон для сайта. Тематика: маникюр, уход за кожей рук. Детали в личной переписке.

6 лет назад
igor_man
Игорь 
59 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров