Создать лендинг (4 блока) на базе предоставленного шаблона WP + лого Подробности в личные сообщения
Фон и шапка для интернет-магазина
Требуется разработать фон и шапку для интернет-магазина на авито. Формат и разрешение должны полностью соответствовать требованиям авито. Оплата согласовывается с каждым кандидатом индивидуально.
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