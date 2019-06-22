Фон и шапка для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок328 просмотров

Требуется разработать фон и шапку для интернет-магазина на авито. Формат и разрешение должны полностью соответствовать требованиям авито. Оплата согласовывается с каждым кандидатом индивидуально.

6 лет назад
AnnaOstroumova
Анна 
42 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров