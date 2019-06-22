Доработка нового сайта

Для редактирования и доработки нового сайта компании (основного и мобильного), с его последующим усовершенствованием и развитием, требуются творческие и ответственные специалисты:

1. Программист веб-дизайнер (или команда специалистов) с опытом работы в WorldPress.

2. Специалист по верстке (в т.ч. HTML-текста) контента. Используемые языки - английский и русский. Позже всего будет 14 языков.

3. Копирайтер (редактирование текста на русском языке).

4. Специалист по SEO продвижение (поисковые системы, социальные сети), маркетинговый анализ.

5. Администратор

Сайт довольно большого размера. Более подробные детали при дальнейшем обсуждении. Обращаться только специалистам без посредников.