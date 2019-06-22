Цель сайта: Помогает найти нужные деловые связи в любой бизнес-отрасли (компании) ЦА сайта: предприниматели, руководители, специалисты (солидные люди) Строгий красивый, выдержанный стиль – с градиентным фоном – т.е. не просто синий фон – ...
Доработка темы и контента на WordPress
Сайт dverimoskow.ru
1. Header (изображения можно брать из клипарта) Разместить тестовые данные и указать где их потом менять.
1.1. Картинка с часами. Мы работаем c XX:XX до XX:XX (Без выходных)
1.2. Картинка с со смартфоном. 8 (XXX) XXX-XX-XX 8 (XXX) XXX-XX-XX Звонок бесплатный
1.3. Заказать обратный звонок. Переместить HTML виджета сайдбара ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
1.4. [email protected]
2. "Разводящие" страницы категорий, главная.
Сайдбар не нужен. Сделать вывод товаров в 4 столбца. Текущий сайдбар меню сделать под шапкой сайта.
3. В целом нужно доработать сайт перед запуском контекста. Жду дополнительных рекомендаций, готов оплатить доработку. Бюджет небольшой.
Заявки фрилансеров
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