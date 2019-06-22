Доработка темы и контента на WordPress

Сайт dverimoskow.ru

1. Header (изображения можно брать из клипарта) Разместить тестовые данные и указать где их потом менять.

1.1. Картинка с часами. Мы работаем c XX:XX до XX:XX (Без выходных)

1.2. Картинка с со смартфоном. 8 (XXX) XXX-XX-XX 8 (XXX) XXX-XX-XX Звонок бесплатный

1.3. Заказать обратный звонок. Переместить HTML виджета сайдбара ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

1.4. [email protected]

2. "Разводящие" страницы категорий, главная.

Сайдбар не нужен. Сделать вывод товаров в 4 столбца. Текущий сайдбар меню сделать под шапкой сайта.

3. В целом нужно доработать сайт перед запуском контекста. Жду дополнительных рекомендаций, готов оплатить доработку. Бюджет небольшой.