Дизайн главной страницы в один экран десктоп + мобила

Цель сайта: Помогает найти нужные деловые связи в любой бизнес-отрасли (компании)

ЦА сайта: предприниматели, руководители, специалисты (солидные люди)

Строгий красивый, выдержанный стиль – с градиентным фоном – т.е. не просто синий фон – а что-то в нем переливается, идут вставки абстрактных фигур, которые сочетаются, взаимодействуют – фон/концепцию заранее показать и согласовать с нами… Более подробное ТЗ в личку