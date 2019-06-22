Дизайн главной страницы в один экран десктоп + мобила

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Закрыт32 заявки322 просмотра

Цель сайта: Помогает найти нужные деловые связи в любой бизнес-отрасли (компании) 

ЦА сайта: предприниматели, руководители, специалисты (солидные люди) 

Строгий красивый, выдержанный стиль – с градиентным фоном  – т.е. не просто синий фон – а что-то в нем переливается, идут вставки абстрактных фигур, которые сочетаются, взаимодействуют – фон/концепцию заранее показать и согласовать с нами… Более подробное ТЗ в личку 

6 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров