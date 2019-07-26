Нарисовать дизайн лендинга для онлайн курса

Есть текст, есть структура. Нужно сделать красиво, с акцентами на нужной части контента, с учетом правил типографики (не сто-пятсот шрифтов и девяносто размеров на ленде). Лендинг суммарно экранов на 10-11, нужно нарисовать быстро - дня за три в идеале. Хочется чтоб специалист понимал чем продающий ЛП отличается от красивого) Жду ваших портфолио и ожиданий по оплате. Спасибо)