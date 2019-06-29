Нарисовать современный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок409 просмотров

Здраствуйте,

Мне нужен современный дизайн.

Я планирую делать шаблон для подажи на одном из Marketplace и у них есть свои требования/рекомендации к дизайну и т.д. Нужно будет по ним все делать. 

Если вы новачок и у вас нет или мало отзывов то у вас НЕТ шансов со мной работать. Я ищу толкового дизанера, который сможет рисовать стильный/современный дизайн быстро и качесвенно. 

Если сработаемся то надеюсь на долгострочное сотрудничесво. 

ВАЖНО! Если вы будете кидать шаблоны своих писем, которые всем кидаете я их рассматривать не буду!

Почему я должен выбрать именно вас? 

Так же ОЧЕНЬ важно. Дизайны которые вы будете рисовать мне НЕ сможите потом себе в портфолио закидать и никому показывать!!! 

6 лет назад
Oleg_10
Олег 
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$90
5 дней
Елена отлично выполнила свою работу. Буду продолжать сотрудничесво, однозначно рекомендую!
Четкая постановка задачи, отличное сотрудничество! Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад

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