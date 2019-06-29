Нарисовать современный дизайн

Здраствуйте,

Мне нужен современный дизайн.

Я планирую делать шаблон для подажи на одном из Marketplace и у них есть свои требования/рекомендации к дизайну и т.д. Нужно будет по ним все делать.

Если вы новачок и у вас нет или мало отзывов то у вас НЕТ шансов со мной работать. Я ищу толкового дизанера, который сможет рисовать стильный/современный дизайн быстро и качесвенно.

Если сработаемся то надеюсь на долгострочное сотрудничесво.

ВАЖНО! Если вы будете кидать шаблоны своих писем, которые всем кидаете я их рассматривать не буду!

Почему я должен выбрать именно вас?

Так же ОЧЕНЬ важно. Дизайны которые вы будете рисовать мне НЕ сможите потом себе в портфолио закидать и никому показывать!!!