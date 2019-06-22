Срочно нужен дизайнер для портала статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок301 просмотр

Тематика : статьи для изучения английского языка. Основной цвет красный. Не рассматриваю людей без портфолио. 

Список страниц:

1. Главная

2. Категория статей

3. Страница статьи

4. Страница с тестами.

Дизайн обязательно должен быть уникальным, отрисованным с нуля.

6 лет назад
itprogress
Бекзод 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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