Здраствуйте, Мне нужен современный дизайн. Я планирую делать шаблон для подажи на одном из Marketplace и у них есть свои требования/рекомендации к дизайну и т.д. Нужно будет по ним все ...
Срочно нужен дизайнер для портала статей
Тематика : статьи для изучения английского языка. Основной цвет красный. Не рассматриваю людей без портфолио.
Список страниц:
1. Главная
2. Категория статей
3. Страница статьи
4. Страница с тестами.
Дизайн обязательно должен быть уникальным, отрисованным с нуля.
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