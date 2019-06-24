Нужен макет сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка95 просмотров

Необходим psd макет сайта медицинского центра, а именно шаблонов Главной, страницы Услуги, Врачи c описанием конкретного врача, Прайс, Акции для декстопов разных разрешений и мобильных, планшетов с основными типами экранов.

Также в целом нужно определить стилистику сайта - размеры шрифтов, заголовков, ссылок, картинок и тд.

Фирменные цвета - зеленый, красный как в логотипе.

Срок 2 недели. Оплата по факту

6 лет назад
DIM5984
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад
$100
7 дней
Все отлично. Дизайн красивый. Верстальщик работу похвалил!)
Было приятно работать с Дмитрием, все понятно, всё вовремя.

Заявки фрилансеров

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
6 лет назад

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