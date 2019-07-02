Создание дизайна HTML письма для иностранной логистической фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки117 просмотров

Андрей, привет.

Хотели бы предложить тебе новый заказ, на основе отличного предыдущего опыта работы.

Техническое Задание в процессе написания.

До пяти экранов.

Исходник может быть как в .psd так и в figma.

Предпочтительные сроки реализации: до трех рабочих дней.

FigmaHTML
6 лет назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Задача выполнена четко с поставленным ТЗ + соблюдены все сроки. Спасибо за работу!
Спасибо за заказ и доверие. Приятно работать - четкое тз, быстрая коммуникация)

Заявки фрилансеров

andrey-fortune
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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