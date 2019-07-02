Нужно создать макет внутренней страницы сайта (десктоп, мобильная версия, планшет).
Создание дизайна HTML письма для иностранной логистической фирмы
Андрей, привет.
Хотели бы предложить тебе новый заказ, на основе отличного предыдущего опыта работы.
Техническое Задание в процессе написания.
До пяти экранов.
Исходник может быть как в .psd так и в figma.
Предпочтительные сроки реализации: до трех рабочих дней.
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