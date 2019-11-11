Сайт на тильде+лого, редизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок233 просмотра

Есть шаблон , нужно чуть сменить дизайн и нарисовать лого( есть эскиз, нужно просто нарисовать) , вообщем переделываем готовый сайт.  Затраты времени- не более 3 часов. Сайт на тильде ( обязательно опыт)

Tilda
6 лет назад
illyalu
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Супер!
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Доволен сотрудничеством, рекомендую.

Заявки фрилансеров

olex-sandr
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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