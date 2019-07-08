Переделать дизайн существующего сайта на платформе wix www.mosbarbers.ru

Заходя на сайт, с первого экрана важно передать атмосферу барберинга, призвать к действию, вызвать эмоции у пользователя, связанные с барбершопом. То есть первый экран должен задать настроение, и в идеале совершение целевого действия - посмотреть платный мастеркласс.

Доработать все отступы ошибки, настроить дизайн личного кабинета, изменить цвет на страничке призыва к оплате и регистрации на привлекательный к действию. на фото пример дизайна который нравится.

в общем подготовить сайт к наполнению