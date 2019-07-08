Задача: Требуется разработать продуманный дизайн главной страницы сайта приложения-фоторедактора. Требования кисполнителю: Учёт всех требований, изложенных в ТЗ;Внимание к нюансам: тщательный подбор шрифтов, оттенков, детально проработанные кнопки.+ Обязательно наличие портфолио реализованных проектов.
Переделать дизайн существующего сайта на платформе wix
Переделать дизайн существующего сайта на платформе wix www.mosbarbers.ru
Заходя на сайт, с первого экрана важно передать атмосферу барберинга, призвать к действию, вызвать эмоции у пользователя, связанные с барбершопом. То есть первый экран должен задать настроение, и в идеале совершение целевого действия - посмотреть платный мастеркласс.
Доработать все отступы ошибки, настроить дизайн личного кабинета, изменить цвет на страничке призыва к оплате и регистрации на привлекательный к действию. на фото пример дизайна который нравится.
в общем подготовить сайт к наполнению
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