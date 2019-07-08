Переделать дизайн существующего сайта на платформе wix

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Завершен3 заявки216 просмотров

Переделать дизайн существующего сайта на платформе wix www.mosbarbers.ru

Заходя на сайт, с первого экрана важно передать атмосферу барберинга, призвать к действию, вызвать эмоции у пользователя, связанные с барбершопом. То есть первый экран должен задать настроение, и в идеале совершение целевого действия - посмотреть платный мастеркласс. 

Доработать все отступы ошибки, настроить дизайн личного кабинета, изменить цвет на страничке призыва к оплате и регистрации на привлекательный к действию. на фото пример дизайна который нравится.

в общем подготовить сайт к наполнению

Wix
6 лет назад
guest_1560878151754
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад
$120
3 дня
Escrow
Сделано хорошо, будем работать дальше
Илья отличный заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

kxaritonovvw
Алексей 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
32 отзыва(-1)
6 лет назад

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