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Нужен дизайнер-верстальщик для РЕДИЗАЙНА сайта
Откликайтесь только прочитав задание
Нужен РЕДИЗАЙН сайта. Типов страниц там 2 главная http://nuznam.ru/ и внутрение(устроены все по одному принципу) http://nuznam.ru/golaya_kara_delevin/
Есть понимание, что дизайн устаревший, несовременный и не самый приятный с
точки зрения юзабилити. Также крайне желательно, чтобы после редизайна
не возникало 80-90% схожести с нюзнам.
ВАЖНО:Не нужен дизайн с нуля, который потом надо верстать с нуля и на который натягивать код
НУЖНО: как варианты:поработать со шрифтами, цветами, визуальными акцентами, задним фоном, добавить стилей и.т.д.
Программист сайта если что всегда на связи и любую строчку если что покажет и разъяснит
При отклике указывайте приблизительную стоимость в рублях и какие изменения вы готовы за эту сумму произвести.
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