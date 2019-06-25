Нужен дизайнер-верстальщик для РЕДИЗАЙНА сайта

Откликайтесь только прочитав задание

Нужен РЕДИЗАЙН сайта. Типов страниц там 2 главная http://nuznam.ru/ и внутрение(устроены все по одному принципу) http://nuznam.ru/golaya_kara_delevin/

Есть понимание, что дизайн устаревший, несовременный и не самый приятный с

точки зрения юзабилити. Также крайне желательно, чтобы после редизайна

не возникало 80-90% схожести с нюзнам.

ВАЖНО:Не нужен дизайн с нуля, который потом надо верстать с нуля и на который натягивать код

НУЖНО: как варианты:поработать со шрифтами, цветами, визуальными акцентами, задним фоном, добавить стилей и.т.д.

Программист сайта если что всегда на связи и любую строчку если что покажет и разъяснит

При отклике указывайте приблизительную стоимость в рублях и какие изменения вы готовы за эту сумму произвести.