Разработка дизайна LP

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт38 заявок354 просмотра

Добрый день.

Требуется отрисовка LP ( повторные заказы ) по текстам копирайтера.

Прошу указывать стоимость и сроки отрисовки одного LP, пример задачи и результат прилагаю.

6 лет назад
burgermaster
Дмитрий 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров