Добрый день. Требуется отрисовка LP ( повторные заказы ) по текстам копирайтера. Прошу указывать стоимость и сроки отрисовки одного LP, пример задачи и результат прилагаю.
Требуется разработка главной страницы сайта
Требуется дизайн и верстка главной страницы сайта.
Использовать bootstrap 4. Работа на мобильных устройствах и десктопах, адаптивность.
Фирма занимается продажей и обслуживанием программ 1С
На главной странице должны быть проработаны блоки:
• Шапка. Корректное отображение на мобильных устройствах
◦ Логотип
◦ 2 телефона
◦ время работы
◦ строка поиска (посередине)
◦ иконка личного кабинета
◦ иконка закладок
• Слайдер с рекламными акциями. На мобильных скрывается утилитами адаптивности.
• Блоки (или меню) с основными направлениями работы фирмы:
◦ Продажа программ 1С
◦ Обслуживание 1С
◦ Облако 1С
◦ Сервисы 1С
• Блок наиболее популярных программ
◦ Наименование (должно быть выравнено и если одна строка и 3 строки)
◦ Картинка с коробкой программы
◦ Цена
• Новости 1С
• Блок рекламы облака 1С с кнопкой перехода на страницу
• Блок сервисов 1С
• Блок событий (1 или 2 события)
• Подвал
На мобильных устройствах слайдер скрывается, новости скрываются, события скрываются.
Дизайн должен быть информативным. Особое внимание типографике (шрифты и прочее).
Оплата только по безналу на российское юр. лицо.
Выбранный исполнитель
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