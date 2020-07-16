Требуется разработка главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок279 просмотров

Требуется дизайн и верстка главной страницы сайта.

Использовать bootstrap 4. Работа на мобильных устройствах и десктопах, адаптивность.

Фирма занимается продажей и обслуживанием программ 1С

На главной странице должны быть проработаны блоки:

    • Шапка. Корректное отображение на мобильных устройствах

        ◦ Логотип

        ◦ 2 телефона

        ◦ время работы

        ◦ строка поиска (посередине)

        ◦ иконка личного кабинета

        ◦ иконка закладок

    • Слайдер с рекламными акциями. На мобильных скрывается утилитами адаптивности.

    • Блоки (или меню) с основными направлениями работы фирмы:

        ◦ Продажа программ 1С

        ◦ Обслуживание 1С

        ◦ Облако 1С

        ◦ Сервисы 1С

    • Блок наиболее популярных программ

        ◦ Наименование (должно быть выравнено и если одна строка и 3 строки)

        ◦ Картинка с коробкой программы

        ◦ Цена

    • Новости 1С

    • Блок рекламы облака 1С с кнопкой перехода на страницу

    • Блок сервисов 1С

    • Блок событий (1 или 2 события)

    • Подвал

На мобильных устройствах слайдер скрывается, новости скрываются, события скрываются.

Дизайн должен быть информативным. Особое внимание типографике (шрифты и прочее).

Оплата только по безналу на российское юр. лицо. 

Bootstrap
6 лет назад
goodleon69
Леонид 
54 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

avem
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$70
5 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

avem
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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