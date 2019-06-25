Здравствуйте, у нас к вам есть предложение. Мы имеем страницу eufs.eu нам нужен дизайн этой страницы. Нужно чтобы можно было войти с телефона, смартфона, чтобы соответствовала всем правилам и стандартам. 2-3 дня
Нарисовать дизайн лендинга (десктоп + мобильная версия)
Здравствуйте.
Поскольку предыдущий проект с дизайном+версткой так и не был реализован по вине исполнителя, то публикуем новый тендер и уже по раздельности (сейчас только дизайн). Но если вы можете сделать и то, и другое, и всё это качественно, то тоже с радостью обсудим.
---
Необходимо сделать страницу-лендинг с текстовым описанием проекта. Сразу отмечу, что страница не столько классический лендинг, чтобы «продать» продукт конечному пользователю, а скорее просто описывающий проект, и соответственно с приоритетом на текст, чем на графику (дополнительной графики кроме той что будет описана в детальном задании может вообще не быть, т. е. это исключительно на ваше усмотрение и концепцию дизайна). В целом дизайн должен быть минималистским, с использованием в основном черного и белого цветов, для лучшего чтения текста и в соответствии с имеющимся логотипом (отправлю позже). По аналогии нужен дизайн и мобильной версии.
Все материалы, которые включают детальное описание задания, текст для наполнения, а также графику, отправлю выбранному исполнителю.
Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки. Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Также указывайте по возможности примерную цену, но уточню, что в первую очередь интересует качество реализации. Оплата вебмани (ВМЗ).
С уважением, Ярослав.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо отредактировать страницу и добавить точки захвата клиента для повышения конверсий. Нужны рекомендации профессионала, основная задача - сделать интересную и информативную страницу для клиента. Присылайте примеры ранее выполненных работ. Цена договорная.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется дизайн и верстка главной страницы сайта. Использовать bootstrap 4. Работа на мобильных устройствах и десктопах, адаптивность. Фирма занимается продажей и обслуживанием программ 1С На главной странице должны быть проработаны блоки: ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Требуется отрисовка LP ( повторные заказы ) по текстам копирайтера. Прошу указывать стоимость и сроки отрисовки одного LP, пример задачи и результат прилагаю.Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт6 лет назад
Персональный проект для Елены Груздевой. Разработка дизайна трех страниц.Завершен6 лет назад
Откликайтесь только прочитав задание Нужен РЕДИЗАЙН сайта. Типов страниц там 2 главная http://nuznam.ru/ и внутрение(устроены все по одному принципу) http://nuznam.ru/golaya_kara_delevin/ Есть понимание, что дизайн устаревший, несовременный и не самый приятный с ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сразу присылайте работы похожей тематикиДизайн сайтов30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $700
Нужен дизайн главной страницы и 6 внутренних страниц. Подробное ТЗ и пожелания отправил, все согласовалиЗавершен6 лет назад
Дизайн корпоративного сайта. Только дизайн, натянем сами, полную разработку не предлагать. Предварительно, отрисовать надо будет 3-5 страниц, учитывая контакты. Детальное тз исполнителям, у кого понравится портфолио. Так же, укажите вилку ваших цен от и до ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужен дизайн всех необходимых страниц интернет магазина на основе ГОТОВОЙ главной страницы (прикреплена к проекту). В общей сложности 3-5 страниц. Напишите также отдельно стоимость на ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт6 лет назад