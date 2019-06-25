Нарисовать дизайн лендинга (десктоп + мобильная версия)

Здравствуйте.

Поскольку предыдущий проект с дизайном+версткой так и не был реализован по вине исполнителя, то публикуем новый тендер и уже по раздельности (сейчас только дизайн). Но если вы можете сделать и то, и другое, и всё это качественно , то тоже с радостью обсудим.

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Необходимо сделать страницу-лендинг с текстовым описанием проекта. Сразу отмечу, что страница не столько классический лендинг, чтобы «продать» продукт конечному пользователю, а скорее просто описывающий проект, и соответственно с приоритетом на текст, чем на графику (дополнительной графики кроме той что будет описана в детальном задании может вообще не быть, т. е. это исключительно на ваше усмотрение и концепцию дизайна). В целом дизайн должен быть минималистским, с использованием в основном черного и белого цветов, для лучшего чтения текста и в соответствии с имеющимся логотипом (отправлю позже). По аналогии нужен дизайн и мобильной версии.

Все материалы, которые включают детальное описание задания, текст для наполнения, а также графику, отправлю выбранному исполнителю.

Оставляйте пожалуйста здесь свои заявки. Выбирать исполнителя буду по профилю (портфолио, отзывы и т.д.). Также указывайте по возможности примерную цену, но уточню, что в первую очередь интересует качество реализации. Оплата вебмани (ВМЗ).

С уважением, Ярослав.