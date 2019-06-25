Необходимо отредактировать страницу и добавить точки захвата клиента для повышения конверсий. Нужны рекомендации профессионала, основная задача - сделать интересную и информативную страницу для клиента. Присылайте примеры ранее выполненных работ. Цена договорная.
Дизайн
Здравствуйте, у нас к вам есть предложение. Мы имеем страницу eufs.eu нам нужен дизайн этой страницы. Нужно чтобы можно было войти с телефона, смартфона, чтобы соответствовала всем правилам и стандартам.
2-3 дня
Заявки фрилансеров
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