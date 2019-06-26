Нарисовать внутреннюю страницу сайта (по стилистике к имеющимся)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок216 просмотров

Добрый день. Нужен дизайн одной странички сайта. Срочно.

1. дизайн баннера.

2. дизайн всей страницы, если возникнут хорошие идеи.

3. верстка страницы только в случае радикально отличающейся от уже имеющейся страницы https://www.jpshop.ru/subscriptions/tainy-bolshoy-nikitskoy

6 лет назад
summus
49 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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