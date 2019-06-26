Нужна страница для Wordpress сайта на подобии http://studio-mebel.com.ua/
Нарисовать внутреннюю страницу сайта (по стилистике к имеющимся)
Добрый день. Нужен дизайн одной странички сайта. Срочно.
1. дизайн баннера.
2. дизайн всей страницы, если возникнут хорошие идеи.
3. верстка страницы только в случае радикально отличающейся от уже имеющейся страницы https://www.jpshop.ru/subscriptions/tainy-bolshoy-nikitskoy
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