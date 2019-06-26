Дизайн страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок398 просмотров

Добрый день. Нужен дизайн одной странички сайта. Срочно.

1. дизайн баннера.

2. дизайн всей страницы, если возникнут хорошие идеи.

3. верстка страницы только в случае радикально отличающейся от уже имеющейся страницы https://www.jpshop.ru/subscriptions/tainy-bolshoy-nikitskoy

6 лет назад
summus
49 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

araxonis
Андрей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Не рекомендую.
Сделал ей все, о чем договаривались, а так же бесплатно то, о чем не договаривались, бесплатно исправил косяки, связанные с неправильным т.з. (изначально было указано разрешение баннера меньше, чем нужно). После полностью выполненной работы говорит как все замечательно и как ей все нравится, а через день уже все нужно переделывать полностью, так как баннеры не утвердили (изначально такая деталь вообще не обговаривалась, я и не брался бы, если бы знал, потому что работать с такого рода третьими лицами обычно себе дороже). Написала положительный отзыв, потом исправила на отрицательный. Цирк. :) Крайне не рекомендую данного заказчика, если не хотите бесплатно бесконечно переделывать свою работу. P.S. Скрины переписки могу предоставить и подтвердить свои слова.

Заявки фрилансеров

araxonis
Андрей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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