Дизайн страницы сайта

Сделал ей все, о чем договаривались, а так же бесплатно то, о чем не договаривались, бесплатно исправил косяки, связанные с неправильным т.з. (изначально было указано разрешение баннера меньше, чем нужно). После полностью выполненной работы говорит как все замечательно и как ей все нравится, а через день уже все нужно переделывать полностью, так как баннеры не утвердили (изначально такая деталь вообще не обговаривалась, я и не брался бы, если бы знал, потому что работать с такого рода третьими лицами обычно себе дороже). Написала положительный отзыв, потом исправила на отрицательный. Цирк. :) Крайне не рекомендую данного заказчика, если не хотите бесплатно бесконечно переделывать свою работу. P.S. Скрины переписки могу предоставить и подтвердить свои слова.