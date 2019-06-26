Дизайн сайта компании - 5 страниц - бюджетный вариант

Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, ...