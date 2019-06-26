Дизайн сайта компании - 5 страниц - бюджетный вариант

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Закрыт49 заявок441 просмотр

нужен дизайн 5 страничек

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нужен адаптивный дизайн 

бюджеты не большие

но если сработаемся - буду заказывать на постоянной основе 

пишите свою цену - и слово "дизайн" в отклике 

6 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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