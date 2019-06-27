Необходимо создать дизайн лендинга

Хоть у Дарины и не было отзывов, я не пожалела, что к ней обратилась. Разработанный макет отвечает всем нашим требованиям и получился очень привлекательным) Работа была выполнена немного раньше заявленного срока, что несомненно является плюсом. Общение комфортное и приятное. С уверенностью рекомендую Дарину к сотрудничеству, буду обращаться ещё. Спасибо жизнерадостному дизайнеру :)