Необходимо создать дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок305 просмотров

Необходимо создать дизайн лендинга для компании, которая предоставляет услуги экскурсоводов.

Дизайн должен быть интересным и современным.

 

Результат в портфолио добавлять нельзя.

 

В заявке указывайте стоимость и срок, а также начните со слова "Крокодил"

6 лет назад
em_val
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

darina_may
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$80
5 дней
Escrow
Хоть у Дарины и не было отзывов, я не пожалела, что к ней обратилась. Разработанный макет отвечает всем нашим требованиям и получился очень привлекательным) Работа была выполнена немного раньше заявленного срока, что несомненно является плюсом. Общение комфортное и приятное. С уверенностью рекомендую Дарину к сотрудничеству, буду обращаться ещё. Спасибо жизнерадостному дизайнеру :)
С первых же минут нашли общий язык с Валентиной, обсудили задачу и начали работать. ТЗ было составлено хорошо и понятно, что и позволило мне закончить раньше срока) Оплата быстрая и даже с небольшим бонусом) Валентина, спасибо большое за проект, надеюсь сотрудничать в будущем)

Заявки фрилансеров

darina_may
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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