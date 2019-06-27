Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, ...
Необходимо создать дизайн лендинга
Необходимо создать дизайн лендинга для компании, которая предоставляет услуги экскурсоводов.
Дизайн должен быть интересным и современным.
Результат в портфолио добавлять нельзя.
В заявке указывайте стоимость и срок, а также начните со слова "Крокодил"
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