Нужно сделать шапку для YouTube канала

Приветствую!

Нужно сделать дизайн шапки Ютуб канала, тематика "Строительство бани". Есть сайт компании, можно сделать в его стилистике. Также нужен будет PSD файл для самостоятельных изменений в дальнейшем.

Шапка канала должна корректно отображаться на всех устройствах.

Укажите, пожалуйста, ваши работы и цену.