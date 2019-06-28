Нужно сделать шапку для YouTube канала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок217 просмотров

Приветствую!

Нужно сделать дизайн шапки Ютуб канала, тематика "Строительство бани". Есть сайт компании, можно сделать в его стилистике. Также нужен будет PSD файл для самостоятельных изменений в дальнейшем.

Шапка канала должна корректно отображаться на всех устройствах.

Укажите, пожалуйста, ваши работы и цену.

6 лет назад
ErichKrause
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

lburchenko
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$10
2 дня
Escrow
С Алексеем было приятно работать, задание было выполнено быстро и качественно!
Рекомендую к сотрудничеству. Четкое и понятное ТЗ, всегда на связи.

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lburchenko
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад

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