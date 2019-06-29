Внести правки в макет сайта

Здравствуйте,

есть макет сайта в psd. (скрин сайта во вложении)

Требуется внести несколько правок в соответствии со стилем сайта и разработанными уже элемантами (в макете есть).

Список правок прилагаю.

От исполнителя:

1. сможет ли сделать, чтобы органично смотрелось по сравнению с остальным макетом

2. Стоимость

3. Сроки