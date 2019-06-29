Внести правки в макет сайта

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Завершен9 заявок362 просмотра

Здравствуйте,

есть макет сайта в psd. (скрин сайта во вложении)

Требуется внести несколько правок в соответствии со стилем сайта и разработанными уже элемантами (в макете есть).

Список правок прилагаю.

От исполнителя:

1. сможет ли сделать, чтобы органично смотрелось по сравнению с остальным макетом

2. Стоимость

3. Сроки

6 лет назад
playmaker178
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Полностью доволен, рекомендую
Сотрудничеством с Андреем доволен: быстро оплатил работу, понятно поставил задачу. Рекомендую с ним работать :)

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Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад
6 лет назад

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