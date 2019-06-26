Уважаемые исполнители, необходимо изменить дизайн 2-х сайтов (Джумла), ТЗ по первому сайту в прикрепленном файле (более детально напишу в личку, когда определю исполнителя). При удачном сотрудничестве второй сайт будет изменен по аналогии с первым. Просьба, ...
Дизайн адаптивного сайта для логистической компании
Для логистической компании требуется разработать адаптивный дизайн сайта. Подробная постановка задачи по ссылке https://www.notion.so/aandrianov/04b451a800b84e7ea...
Просьба не откликаться здесь на проект, а писать на почту, указанную в описании задачи. По сути, это тестовый проект. Дизайнер, который его успешно сделает имеет все шансы дальше с нами сотрудничать по-проектно или устроиться в штат (удаленно или в офис).
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