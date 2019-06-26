Дизайн адаптивного сайта для логистической компании

Для логистической компании требуется разработать адаптивный дизайн сайта. Подробная постановка задачи по ссылке https://www.notion.so/aandrianov/04b451a800b84e7ea...

Просьба не откликаться здесь на проект, а писать на почту, указанную в описании задачи. По сути, это тестовый проект. Дизайнер, который его успешно сделает имеет все шансы дальше с нами сотрудничать по-проектно или устроиться в штат (удаленно или в офис).