Дизайн лендинга

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка448 просмотров

Для готового прототипа посадочной страницы "Автоматизация склада" необходимо создать дизайн на 4-6 экранов для последующей верстки. 

Просьба при отклике показать свое портфолио.

Бюджет - 3000 рублей.

6 лет назад
19970
60 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$80
24 дня
Работали с Никитой над созданием лэндинга "Автоматизация склада". Создать соответствующую требованиям руководства компании страницу, к сожалению, не получилось. Тем не менее хотелось бы отметить коммуникабельность, терпение, усердие в работе и нацеленность на результат Никиты. Рекомендуем его и надеемся все таки в дальнейшем на сотрудничество.
Ставлю отрицательный отзыв, только чтобы не платить комиссию сервиса за заказ, который не состоялся, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн Лендинга вышего уровня

    Дизайн Лендинга вышего уровня Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнер для макета презентационных документов

    В google docs и PDF нужно титульную страницу оформить в дизайне сайта. Далее необходимо сделать шаблон страниц, которые будут иметь графические элементы схожие с дизайном сайта, а также была красиво придумана и оформлена структура документа, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести правки в макет сайта

    Здравствуйте, есть макет сайта в psd. (скрин сайта во вложении) Требуется внести несколько правок в соответствии со стилем сайта и разработанными уже элемантами (в макете есть). Список правок прилагаю. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн адаптивного сайта для логистической компании

    $1260

    Для логистической компании требуется разработать адаптивный дизайн сайта. Подробная постановка задачи по ссылке https://www.notion.so/aandrianov/04b451a800b84e7ea... Просьба не откликаться здесь на проект, а писать на почту, указанную в описании задачи. По сути, это тестовый проект. ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн

    Здравствуйте , у нас к Вам есть просьба.Мы имеем страницу eufs.eu нам нужен красивый дизайн этой страницы .Чтобы можно открыть с помощью(  телефона, смартфона,планшета) говорят есть много различных (фишек) которые могут знать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо создать дизайн лендинга

    Необходимо создать дизайн лендинга для компании, которая предоставляет услуги экскурсоводов. Дизайн должен быть интересным и современным.   Результат в портфолио добавлять нельзя.   В заявке указывайте стоимость и срок, а ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно сделать шапку для YouTube канала

    Приветствую! Нужно сделать дизайн шапки Ютуб канала, тематика "Строительство бани". Есть сайт компании, можно сделать в его стилистике. Также нужен будет PSD файл для самостоятельных изменений в дальнейшем. Шапка ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оформить страницу курса в стиле лендинга

    оформить страницу курса в стиле лендинга но под текущее цветовое и стилистическое оформление сайта. сайт этот a-rosta.kz Стиль оформления можно графический о переносе на сайт договоримся! Предполагается глобальное изменение в текстах и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад