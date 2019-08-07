Дизайн лендинга

Работали с Никитой над созданием лэндинга "Автоматизация склада". Создать соответствующую требованиям руководства компании страницу, к сожалению, не получилось. Тем не менее хотелось бы отметить коммуникабельность, терпение, усердие в работе и нацеленность на результат Никиты. Рекомендуем его и надеемся все таки в дальнейшем на сотрудничество.