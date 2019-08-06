Создать баннер для e-mail-рассылки, на который сможем накладывать текст для каждой последующей рассылки.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Создать баннер для e-mail-рассылки, на который сможем накладывать текст для каждой последующей рассылки.
Создать дизайн посадочной страницы "Автоматизация склада" на 5-6 экранов по готовому прототипу для последующей верстки. Просьба при отклике показать свое портфолио. Бюджет - 5.000 рублей.
Для готового прототипа посадочной страницы "Автоматизация склада" необходимо создать дизайн на 4-6 экранов для последующей верстки. Просьба при отклике показать свое портфолио. Бюджет - 3000 рублей.