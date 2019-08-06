19970

Георгий 19970

 
60 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайнер для лэндинга

    $80

    Создать дизайн посадочной страницы "Автоматизация склада" на 5-6 экранов по готовому прототипу для последующей верстки.  Просьба при отклике показать свое портфолио. Бюджет - 5.000 рублей.

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $45

    Для готового прототипа посадочной страницы "Автоматизация склада" необходимо создать дизайн на 4-6 экранов для последующей верстки.  Просьба при отклике показать свое портфолио. Бюджет - 3000 рублей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

nikitachirkun
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
9 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга
Ставлю отрицательный отзыв, только чтобы не платить комиссию сервиса за заказ, который не состоялся, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Работали с Никитой над созданием лэндинга "Автоматизация склада". Создать соответствующую требованиям руководства компании страницу, к сожалению, не получилось. Тем не менее хотелось бы отметить коммуникабельность, терпение, усердие в работе и нацеленность на результат Никиты. Рекомендуем его и надеемся все таки в дальнейшем на сотрудничество.
Ответный отзыв
t_perkhalskaya
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Создание баннера для e-mail-рассылки.
Работать в команде понравилось! Заказчик надёжный! Оплата быстрая. Всегда на связи! Благодарю за сотрудничество и доверие! :)
Работой и отношением Татьяны довольны. Постоянно была на связи, быстро отвечала на сообщения. Немногочисленные правки в макет вносились оперативно. Выполненной работой удовлетворены. При необходимости будем и в дальнейшем обращаться к Татьяне. Рекомендуем её как специалиста по веб-дизайну.
Ответный отзыв