Создание баннера для e-mail-рассылки.

Добрый день! Торговая компания ищет дизайнера для создания католога товаров для выставки, и баннера\ов, и дальнейшего продолжительного сотрудничества. Мы находимся в Днепре, поэтому хотелось бы, чтоб дизайнер тоже был из Днепра, чтоб можно было встретится ...