Создание баннера для e-mail-рассылки.

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Завершен8 заявок412 просмотров

Создать баннер для e-mail-рассылки, на который сможем накладывать текст для каждой последующей рассылки.

6 лет назад
19970
60 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

t_perkhalskaya
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$7
3 дня
Escrow
Работой и отношением Татьяны довольны. Постоянно была на связи, быстро отвечала на сообщения. Немногочисленные правки в макет вносились оперативно. Выполненной работой удовлетворены. При необходимости будем и в дальнейшем обращаться к Татьяне. Рекомендуем её как специалиста по веб-дизайну.
Работать в команде понравилось! Заказчик надёжный! Оплата быстрая. Всегда на связи! Благодарю за сотрудничество и доверие! :)

Заявки фрилансеров

t_perkhalskaya
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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