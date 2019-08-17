Сделать баннеры на главную страницу сайта

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Завершен32 заявки565 просмотров

Необходимо сделать 4 баннера с текстом и картинками на главную страницу сайта детских товаров. Разрешение 1160*553 пикселя. Примерные фото исходников во вложении.

6 лет назад
Kreml
49 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aarefyew
Кирилл 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
2 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

aarefyew
Кирилл 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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