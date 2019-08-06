Идея креатива. Аудитория должна понять суть работы приложения: пользователь приложения выбирает откуда и куда ехать, сравнивает все службы, выбирает подходящую службу и заказывает её. Все это в одном приложении. Необходимо сделать ...
Баннеры на сайт - срочно (к утру вторника).
Приветствую! Суть задания - нарисовать 7 баннеров в трех размерностях: 700х325, 1800х616, 1200х400.
Тематика - всемирный день кошек, скидки на продукцию определенных брендов питания и наполнителей.
Подробнее:
Имеется 7 брендов товаров для кошек. На каждый бренд нужно нарисовать по 3 баннера в разных размерах. Дизайн баннеров в пределах одного бренда не меняется, меняется только размерность, так как баннеры для трех разных сайтов.
Пару примеров прилагаю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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