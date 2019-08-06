Баннеры на сайт - срочно (к утру вторника).

Задание сделано на отлично и в четко оговоренные сроки. С Виталием легко нашли общий язык, сразу и без лишних деталей оговорили ТЗ, на следующий день у меня были баннеры с исходниками psd, обошлись без правок, так как результаты сполна оправдали ожидания. Дизайнера рекомендую к работе! Без лишних слов - 11/10.