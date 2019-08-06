Баннеры на сайт - срочно (к утру вторника).

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки423 просмотра

Приветствую! Суть задания - нарисовать 7 баннеров в трех размерностях: 700х325, 1800х616, 1200х400. 

Тематика - всемирный день кошек, скидки на продукцию определенных брендов питания и наполнителей.

Подробнее:

Имеется 7 брендов товаров для кошек. На каждый бренд нужно нарисовать по 3 баннера в разных размерах. Дизайн баннеров в пределах одного бренда не меняется, меняется только размерность, так как баннеры для трех разных сайтов.

Пару примеров прилагаю.

6 лет назад
aperkot
Руслан 
34 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
6 лет назад
$75
1 день
Escrow
Задание сделано на отлично и в четко оговоренные сроки. С Виталием легко нашли общий язык, сразу и без лишних деталей оговорили ТЗ, на следующий день у меня были баннеры с исходниками psd, обошлись без правок, так как результаты сполна оправдали ожидания. Дизайнера рекомендую к работе! Без лишних слов - 11/10.
C Русланом легко и приятно работать. ТЗ четкое, оплата своевременная. Сотрудничаем дальше. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание креатива для Фейсбук

    Идея креатива.  Аудитория должна понять суть работы приложения: пользователь приложения выбирает откуда и куда ехать, сравнивает все службы, выбирает подходящую службу и заказывает её. Все это в одном приложении. Необходимо сделать ...

    Node.js
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннеры

    Здравствуйте! Необходимо создать 18 форматов банеров для рекламы в Google ADS.  Пример: https://wid.ua/rassrochka/

    Google Ads
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер

    $7

    Баннер контактов для сайта. Есть пример, который нужно подогнать под стиль сайта. Ищем ответственного исполнителя, который готов приступить сегодня и закончить сегодня, работать до полного утверждения.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Банер для рекламы курсов

    Нужно сделать банер для рекламы бесплатного семинара по наращиванию ресниц. Ярким, привлекательным для девушек.

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заменить товар на картинке

    Прикладываю картинку (банер). Нужно заменить товары или просто нарисовать новую такую же картинку, только с другими товарами. https://kskin.ru/image/cache/catalog/conditioner/172017125-proteinovyj-konditsioner-dlya-volos-esthetic-house-cp-1-intense-nourishing-conditioner-625-04-541652-1200x1200.png https://mimimolly.ru/pictures/product/big/4594_big.png https://static-eu.insales.ru/images/products/1/3322/208055546/____CP-1_Premium_Pro.png

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание баннера.

    Нужен оригинальнальный баннер, для рекламы в социальных сетях маникюрного салона Nails Up

    Баннеры39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать баннер

    Приветствую  сделай баннер пожалуйста на этапы создания сайта

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Шаблон креативов для постов и\или сторис в Instagram

    Добрый день, уважаемые. Задача: составить шаблон(ы) для сторис и/или постов в соц. сети Instagram под it start-up xgram .me (основная аудитория - создатели бизнеса). Критерии: стильный, минималистические шаблон для сторис и\или постов. Шаблон должен быть универсальным: для ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер на сайт женской одежды

    Размер 1140х400 пикселей Цвет фона молочный или беж, светлого и нейтрального оттенка Добавить с 2х фото моделей  Надпись: BIG - голубым цветом SUMMER - розовым цветом SALE - ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн, коммерческого предложения

    $20

    Добрый день,  нужно сделать дизайн ком. предложения  во вложение, пример КП конкурентов  вся инфа будет та же, нужно сделать только СОЧНОЕ оформление моя ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад