Создание креатива для Фейсбук

Идея креатива.

Аудитория должна понять суть работы приложения: пользователь приложения выбирает откуда и куда ехать, сравнивает все службы, выбирает подходящую службу и заказывает её. Все это в одном приложении.

Необходимо сделать следующие варианты

Одиночное изображение

Должен быть логотип (возможно на машине, такси), и скрин со службами такси

https://i.imgur.com/zCoyvpU.png

https://drive.google.com/file/d/1JvpFglPmj4OR8X4yoI7M0tKbDM2GkxVz/view

Тех.требования:

Лента фб, инстаграмм

Рекомендации по оформлению

Тип файлов: JPG или PNG

Соотношение сторон изображения: 4:5

Рекомендуемое разрешение: как минимум 1 080 x 1 080 пикселей

Моментальные статьи

Изображения, обрезанные до формата 1:1

Рекомендуемое разрешение: минимум 1 200 x 1 200 пикселей

Истории фб, мессенджер, инстаграмм

Объявление с одним изображением Размер изображения Минимальная ширина : 500 пиксели Соотношение сторон изображения Минимальное соотношение сторон : 90x160 Максимальное соотношение сторон : 191x100 Допустимое соотношение сторон : 0.01



Audience Network

Тип файлов: jpg или png

Соотношение сторон изображения: 9:16 (полноэкранный вертикальный формат)

Разрешение: минимум 1 200 x 628 пикселей

1-я картинка - содержит первый скрин(выбор маршрута) и часть второго скрина(список служб)

https://i.imgur.com/i2NHVId.png

2-я и 3-я картинка содержат часть второго скрина(список служб) и третий скрин (отзывы). Также в конце располагается наш логотип

https://drive.google.com/open?id=1JvpFglPmj4OR8X4yoI7M0tKbDM2GkxVz

https://drive.google.com/open?id=1hhCAydF1PXroop4uJY4O7b8q6p7_ojBY

https://i.imgur.com/zCoyvpU.png

Пример галереи https://drive.google.com/open?id=1oGa5tEnm-z5K3SQivhrDDX7S2I2oeP2L

Лента, статьи, входящие мессенджер

количество карточек: 3

Тип файлов изображений: JPG или PNG

Рекомендованное разрешение: минимум 1 080 x 1080 пикселей

Рекомендуемое соотношение сторон: 1:1

Инстаграм сториз