Создание креатива для Фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок314 просмотров

Идея креатива. 

Аудитория должна понять суть работы приложения: пользователь приложения выбирает откуда и куда ехать, сравнивает все службы, выбирает подходящую службу и заказывает её. Все это в одном приложении.

Необходимо сделать следующие варианты

Одиночное изображение

Должен быть логотип (возможно на машине, такси), и скрин со службами такси

https://i.imgur.com/zCoyvpU.png

https://drive.google.com/file/d/1JvpFglPmj4OR8X4yoI7M0tKbDM2GkxVz/view

Тех.требования:

Лента фб, инстаграмм

Рекомендации по оформлению

  • Тип файлов: JPG или PNG
  • Соотношение сторон изображения: 4:5
  • Рекомендуемое разрешение: как минимум 1 080 x 1 080 пикселей
Моментальные статьи

  • Изображения, обрезанные до формата 1:1
  • Рекомендуемое разрешение: минимум 1 200 x 1 200 пикселей
Истории фб, мессенджер, инстаграмм

  • Объявление с одним изображением

    • Размер изображения

      • Минимальная ширина : 500 пиксели
    • Соотношение сторон изображения

      • Минимальное соотношение сторон : 90x160
      • Максимальное соотношение сторон : 191x100
      • Допустимое соотношение сторон : 0.01
Audience Network

  • Тип файлов: jpg или png
  • Соотношение сторон изображения: 9:16 (полноэкранный вертикальный формат)
  • Разрешение: минимум 1 200 x 628 пикселей
Кольцевая галерея

1-я картинка -  содержит первый скрин(выбор маршрута) и часть второго скрина(список служб) 

https://i.imgur.com/i2NHVId.png

2-я и 3-я картинка содержат часть второго скрина(список служб) и третий скрин (отзывы). Также в конце располагается наш логотип

https://drive.google.com/open?id=1JvpFglPmj4OR8X4yoI7M0tKbDM2GkxVz

https://drive.google.com/open?id=1hhCAydF1PXroop4uJY4O7b8q6p7_ojBY

https://i.imgur.com/zCoyvpU.png

Пример галереи https://drive.google.com/open?id=1oGa5tEnm-z5K3SQivhrDDX7S2I2oeP2L

Лента, статьи, входящие мессенджер

  • количество карточек: 3
  • Тип файлов изображений: JPG или PNG
  • Рекомендованное разрешение: минимум 1 080 x 1080 пикселей
  • Рекомендуемое соотношение сторон: 1:1
Инстаграм сториз

  • количество карточек: 3
  • Тип файлов изображений: JPG или PNG
  • Рекомендованное разрешение: 1 080 x 1920 пикселей
  • Рекомендуемое соотношение сторон: 9:16
Node.js
6 лет назад
Grigory_B
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$20
17 дней
Escrow
Все отлично. Хорошая работа.
Понравилось работать с Григорием. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад

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