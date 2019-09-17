Размер 1140х400 пикселей Цвет фона молочный или беж, светлого и нейтрального оттенка Добавить с 2х фото моделей Надпись: BIG - голубым цветом SUMMER - розовым цветом SALE - ...
Создание креатива для Фейсбук
Идея креатива.
Аудитория должна понять суть работы приложения: пользователь приложения выбирает откуда и куда ехать, сравнивает все службы, выбирает подходящую службу и заказывает её. Все это в одном приложении.
Необходимо сделать следующие варианты
Одиночное изображение
Должен быть логотип (возможно на машине, такси), и скрин со службами такси
https://i.imgur.com/zCoyvpU.png
https://drive.google.com/file/d/1JvpFglPmj4OR8X4yoI7M0tKbDM2GkxVz/view
Тех.требования:
Лента фб, инстаграмм
Рекомендации по оформлению
- Тип файлов: JPG или PNG
- Соотношение сторон изображения: 4:5
- Рекомендуемое разрешение: как минимум 1 080 x 1 080 пикселей
- Изображения, обрезанные до формата 1:1
- Рекомендуемое разрешение: минимум 1 200 x 1 200 пикселей
- Объявление с одним изображением
- Размер изображения
- Минимальная ширина : 500 пиксели
- Соотношение сторон изображения
- Минимальное соотношение сторон : 90x160
- Максимальное соотношение сторон : 191x100
- Допустимое соотношение сторон : 0.01
- Размер изображения
- Тип файлов: jpg или png
- Соотношение сторон изображения: 9:16 (полноэкранный вертикальный формат)
- Разрешение: минимум 1 200 x 628 пикселей
1-я картинка - содержит первый скрин(выбор маршрута) и часть второго скрина(список служб)
https://i.imgur.com/i2NHVId.png
2-я и 3-я картинка содержат часть второго скрина(список служб) и третий скрин (отзывы). Также в конце располагается наш логотип
https://drive.google.com/open?id=1JvpFglPmj4OR8X4yoI7M0tKbDM2GkxVz
https://drive.google.com/open?id=1hhCAydF1PXroop4uJY4O7b8q6p7_ojBY
https://i.imgur.com/zCoyvpU.png
Пример галереи https://drive.google.com/open?id=1oGa5tEnm-z5K3SQivhrDDX7S2I2oeP2L
Лента, статьи, входящие мессенджер
- количество карточек: 3
- Тип файлов изображений: JPG или PNG
- Рекомендованное разрешение: минимум 1 080 x 1080 пикселей
- Рекомендуемое соотношение сторон: 1:1
- количество карточек: 3
- Тип файлов изображений: JPG или PNG
- Рекомендованное разрешение: 1 080 x 1920 пикселей
- Рекомендуемое соотношение сторон: 9:16
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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