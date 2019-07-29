Необходим 1 баннер для Яндекс-директ. Есть пример требуется сделать то же самое. Максимальный объем файла 120 КБ Формат файла JPG, PNG или GIF Размер в пикселях 240 на 400 ...
Отрисовка баннеров
Добрый день, Коллеги.
Нужен дизайнер, с опытом работы с арбитражниками или рекламщиками.
Задача: сделать 15 баннеров
728х90 (5)
300х250 (5)
300(320)х50 (5)
Тексты и подробности по баннерам вышлю.
Заявки фрилансеров
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