Отрисовка баннеров

Требуется разработать 4 баннера акций для стоматологической клиники. Логотип в прикрепленном файле. Страница, где будут размещены баннеры - https://www.dental7.ru/index.php/aktsii Сделать нужно сегодня, приступить прямо сейчас. Указывайте в заявке стоимость и когда сможете сделать. ...