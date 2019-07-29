Отрисовка баннеров

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Закрыт21 заявка319 просмотров

Добрый день, Коллеги. 

Нужен дизайнер, с опытом работы с арбитражниками или рекламщиками.  

Задача: сделать 15 баннеров

728х90 (5)

300х250 (5)

300(320)х50 (5)

Тексты и подробности по баннерам вышлю.  

6 лет назад
alex1kulikov
Куликов 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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