Нужно нарисовать баннера и буклеты

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Завершен14 заявок501 просмотр

Для "турфірми "Українські традиції"" нужно нарисовать буклет и банера на офіс 

6 лет назад
ferdinant
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$40
8 дней
Заказ не выполнен но деньги вернула претензий не имею
Хороший заказчик, простите за тех проблемы. Хотелось бы посотрудничать

Заявки фрилансеров

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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