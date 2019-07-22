Сделать 2 макета для stories

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Закрыт9 заявок693 просмотра

Всем привет! Задача сделать 2 рекламных макета для сториз. Уровень работ, который я ожидаю:

https://www.dropbox.com/sh/7m86t8508eeoxt0/AABIy_fMzpR9V6ORxdiRD46Ra?dl=0

Исходники работ и ТЗ есть. Пришлите в ответ ПРЯМЫЕ ссылки на 3 работы, которыми вы действительно гордитесь и цены. 

6 лет назад
leadguru
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11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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