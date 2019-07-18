Дизайн группы в вк(баннер, лого, иконки и тд.)

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Закрыт17 заявок289 просмотров

Требуется дизайнер для дизайна группы в вк(https://vk.com/timedia_agency).

6 лет назад
Coolikov_John
Евгений 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров