Подготовить сценарий и контент для слайдера (3-4 слайда) Интернет-магазина Потребуется подобрать фотографии и текст + оформить группу ВК и ФБ. Цель слайдера: привлечение внимания к сайту.
Дизайн баннера(объявления и Банера для имейл рассылки)
1. Дизайн объявления о наборе сотрудников (прикрепленный файл)
поменять на фото парня в каске на парня без каски из нашей сферы деятельности (сфера - air duct cleaning)
изменения текста
$1300 + per week!
Hiring HVAC/Restoration Technicians in multiple areas. No experience is required. We support with training, equipment, housing and transport. Revenue share program & career opportunities.
Apply now at: [email protected]
www.cleanductsma.com / +18563046316
2. 1 баннер для имейл маркетинга для клиентов
Clean your air ducts before high season starts and Get $100 OFF*
* valid for complete air duct cleaning
можно использовать материал из прикрепленных купонов или с моих веб сайтов
2.2 баннер для имейл маркетинга для риэлторов
Make a Reference for Air Duct/Dryer vent/Chimney Cleaning and GET up to $100 for each job reference
* Bonus varies and depends on type of job
Make a Reference for Air Duct/Dryer vent/Chimney Cleaning and GET $100 for each job reference.*We are happy to invite you to take part in our "Reference program"HOW IT WORKS:step1. Find a homeowner who is willing to get his/her vents/dryer vent/chimney cleanedstep 2. contact us for making a free onsite estimate or get the quote over the phone.step 3. we make an appointment for the service and you get $100 for the job reference same day when the job is completed.* Bonus varies and depend on type of jobWe are Licensed Bonded and Insured. Please check our website and reviews on www.cleanductsma.comWe would happy to work with you and make your clients Happy.
Заявки фрилансеров
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