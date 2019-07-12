Подготовить сценарий и контент для слайдера (3-4 слайда) Интернет-магазина Потребуется подобрать фотографии и текст + оформить группу ВК и ФБ. Цель слайдера: привлечение внимания к сайту.
Отрисовка интернет-баннера
нужно отрисовать 1 баннер для интернет магазина.
Заявки фрилансеров
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