Сценарий и контент для слайдера

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Завершен19 заявок1048 просмотров

Подготовить сценарий и контент для слайдера (3-4 слайда) Интернет-магазина

Потребуется подобрать фотографии и текст

+ оформить группу ВК и ФБ. 

Цель слайдера: привлечение внимания к сайту. 

4 года назад
ninurta
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vzdes
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$10
1 день
Валерия прекрасно справилась с поставленной задачей! Тонко чувствует стиль и обладает экспертизой в маркетинге. Рекомендую, и как ответственного исполнитеял, всегда на связи, правки до победного. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Очень хороший заказчик, рада нашему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

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