Задание срочное. Не позднее: - 1 баннер к обеду 15 июля, - 2 баннер до конца дня 15 июля. Чем раньше тем лучше, если оба к обеду 15 ...
Сделай баннер
Приветствую сделай мне баннер у меня есть шаблон готовый его надо переделать под мой Фирменный стиль
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