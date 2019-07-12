Нарисовать обложку для VK страницы

Виталий большое спасибо!!! Ну и немного слов о процессе сотрудничества. Работать с Виталием очень комфортно, вносит правки до тех пор пока не понравиться. Показывает больше 3 вариантов из которых можно выбрать. Сотрудничеством остался доволен!!! Рекомендую