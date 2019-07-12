Нарисовать обложку для VK страницы

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Завершен5 заявок174 просмотра

Здравствуйте, нужно нарисовать обложку на страницу ВК. тематика женская развлекательная (публикуются фото с прикольными высказываниями под аудиторию Женщины 20+). 

Страница несет позитив своим фанатам. Ваша цель отобразить на обложке настроение под женскую аудиторию. Возможно что то написать можно на обложке (присутствие текста не помеха). Дивиз страницы "Яркого вам настроения"

Портфолио обязательно!!!

6 лет назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Виталий большое спасибо!!! Ну и немного слов о процессе сотрудничества. Работать с Виталием очень комфортно, вносит правки до тех пор пока не понравиться. Показывает больше 3 вариантов из которых можно выбрать. Сотрудничеством остался доволен!!! Рекомендую
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Надеюсь еще не раз придется. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
6 лет назад

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