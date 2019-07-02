Анимированные банеры HTML5

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Закрыт6 заявок267 просмотров

Здравствуйте!

Нужно отрисовать/создать HTML5 баннеры для ремаркетинга под событие "забыл товар в корзине":

300х250

336х280

728х90

Производитель одежды, обуви и аксессуаров Staff Clothes ищет на этой бирже исполнителя высокого или выше среднего уровня для создания баннеров формата HTML5 для Google Ads. После качественного выполнения данного задания будем работать на постоянной основе здесь.

Жду предложений и качественные примеры выполненных работ.

Google AdsHTML
6 лет назад
spastushok
Сергей 
66 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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