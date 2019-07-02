Здравствуйте. Нужен качественный комплект баннеров для рекламы мобильного приложения по поиску дешевых авиабилетов. Размеры баннеров: 320 x 50: мобильный полноразмерный баннер 480 x 32: горизонтальный баннер для ...
Анимированные банеры HTML5
Здравствуйте!
Нужно отрисовать/создать HTML5 баннеры для ремаркетинга под событие "забыл товар в корзине":
300х250
336х280
728х90
Производитель одежды, обуви и аксессуаров Staff Clothes ищет на этой бирже исполнителя высокого или выше среднего уровня для создания баннеров формата HTML5 для Google Ads. После качественного выполнения данного задания будем работать на постоянной основе здесь.
Жду предложений и качественные примеры выполненных работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Нужно создать завлекающие баннеры, применив фирменный стиль компании. В настоящий момент требуется создать около 20 баннеров на русскоязычную аудиторию. Но вообще, мы бы хотели рассчитывать на долговременное сотрудничество, так как в будущем будет еще много ...Завершен6 лет назад
Нужно сделать 5 баннеров 1920х660 пикс. Для баннера будут исходные картинки, которые нужно будет скомпоновать в баннере. Нужно будет учесть, что на баннер будет накладываться текст. Срок - в пн. Исходные картинки, пример ...Баннеры18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо анимировать баннер на основе макета (ai,psd) и размножить его в разных размерах (10 размеров). Размеры скажу перед началом работ. Анимация следующих элементов: Шапка - в шапке будет несколько ...Баннеры9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать простой но анимированный рекламный баннер для события - https://siberiablockchain.com/ На русском языке. Формат gif и статичная заглушка pngЗавершен6 лет назад
Нужно доработать сайт стилизовать баннеры и блоки жду от вас сроки и бюджетБаннеры1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать баннер на сайт по мягкой мебели. Размер баннера 1190*460 px. Скидывайте примеры баннеров ваших последних работ. И примерную цену. Далее все лично согласуем.Баннеры27 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создание баннеров (6-8 шт) разных размеров для магазина на OpenCart 3.0Завершен6 лет назад
Нужны несколько баннеров для создания темы на форуме с презентацией ПО. ТЗ в личкуЗакрыт6 лет назад
Потрібно замість олівця розмістити клей Zibi.Замість надпису Back To School - дати надпис #слаймоманіяІ на фон добавити слаймиБаннеры15 заявокЗакрыт6 лет назад