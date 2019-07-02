Сделать анимированный баннер на основе макета AI, PSD

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Закрыт9 заявок237 просмотров

Необходимо анимировать баннер на основе макета (ai,psd) и размножить его в разных размерах (10 размеров). Размеры скажу перед началом работ.

Анимация следующих элементов:

Шапка - в шапке будет несколько заголовков от 3-5.   

Детали компьютера

Мимика героя - улыбка, глаза

Кнопки

6 лет назад
Beznik
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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