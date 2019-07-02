Здравствуйте. Нужен качественный комплект баннеров для рекламы мобильного приложения по поиску дешевых авиабилетов. Размеры баннеров: 320 x 50: мобильный полноразмерный баннер 480 x 32: горизонтальный баннер для ...
Сделать анимированный баннер на основе макета AI, PSD
Необходимо анимировать баннер на основе макета (ai,psd) и размножить его в разных размерах (10 размеров). Размеры скажу перед началом работ.
Анимация следующих элементов:
Шапка - в шапке будет несколько заголовков от 3-5.
Детали компьютера
Мимика героя - улыбка, глаза
Кнопки
Заявки фрилансеров
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