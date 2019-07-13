Комплект баннеров для рекламы мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен15 заявок347 просмотров

Здравствуйте.

Нужен качественный комплект баннеров для рекламы мобильного приложения по поиску дешевых авиабилетов. 

Размеры баннеров:

320 x 50: мобильный полноразмерный баннер

480 x 32: горизонтальный баннер для мобильных устройств

320 x 100: большой баннер для мобильных устройств

468 x 60: баннер

728 x 90: полноразмерный баннер

300 x 250: встраиваемый прямоугольник

320 x 480: вертикальное межстраничное объявление для смартфонов

480 x 320: горизонтальное межстраничное объявление для смартфонов

768 x 1024: вертикальное межстраничное объявление для планшетов

1024 x 768: горизонтальное межстраничное объявление для планшетов

Приблизительные примеры баннеров во вложенном файле.

6 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
6 лет назад
$75
3 дня
Escrow
Отличные баннеры. Спасибо
Александр постоянно на связи, предоставляет всю информацию по проекту, оперативно отвечает на вопросы. Сотрудничеством доволен, спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рекламный баннер 728х90

    Требуется сделать простой но анимированный рекламный баннер для события - https://siberiablockchain.com/ На русском языке. Формат gif и статичная заглушка png

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Баннер на сайт

    Требуется разработать баннер на сайт по мягкой мебели. Размер баннера 1190*460 px.  Скидывайте примеры баннеров ваших последних работ. И примерную цену. Далее все лично согласуем.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер

    Потрібно замість олівця розмістити клей Zibi.Замість надпису Back To School - дати надпис #слаймоманіяІ на фон добавити слайми

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Креативы для Facebook

    Оплата только webmoney!!! Сделать 4 анимации из статических картинок на 15 секунд Форматы: • Инста лента, ФБ лента (Размеры 1080х1080).  • Инста сторис (Размеры1080х1920 ) ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищем дизайнера баннеров для рекламы в ФБ.

    Здравствуйте! Ищем дизайнера для создания картинок для объявлений в таргетированную рекламу. Работы много: 25 баннеров на первом этапе + постоянное сотрудничество после выполнения баннеров. Внимание! Необходимо сделать тестовый вариант (1-2 картинки), предварительно изучив нашу корпоративную ...

    Баннеры42 заявки
    Закрыт
    6 лет назад