Нужно 3 баннера для слайдера на главную интернет-магазина матрасов в КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ (1-2 дня) Бриф прикрепляю и примерные баннеры тоже. Размер 1200x400
Создание окна онлайн консультанта
Нужно чтобы в одном из раздела сайта появлялось окно , где можно задать вопросы специалисту.
Заявки фрилансеров
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